210 тысяч путинских солдат лишились жизни в желании оккупировать Украину

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 июня 2023 годов ориентировочно составили около 210 350 (+410 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Военное седомство информирует также о других потерях российской армии: ликвидировано танков ‒ 3848 (+11) ед., боевых бронированных машин ‒ 7523 (+11) ед., артиллерийских систем – 3567 (+12) ед., РСЗО – 584 (+1) ед., средств ПВО ‒ 349 (+5) ед., самолётов – 313 ед., вертолётов – 298 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14), крылатых ракет ‒ 1136 (+4), корабли/катера ‒ 18 ед., автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7) ед., специальной техники ‒ 484 (+5).

Данные уточняются, — информирует Генштаб ВСУ.

Как сообщала Одесса News, авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава, уничтожено 6 разведывательных БпЛА, поражено 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Инфографика: Генштаб ВСУ

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