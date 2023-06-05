Пока власти думают, какие пляжи открыть в Одессе, к «Отрадному» приплыло пятно мазута

Некоторые пляжи в Одессе могут быть открыть после 5 июня, но для этого эксперимента муниципальные власти и арендаторы должны выполнить ряд условий для обеспечения безопасности людей.

Как сообщает руководитель объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, окончательное решение по открытию пляжей — за военными и только при условии выполнения ограничений безопасности.

«Военные стабильны в своей позиции — это опасно, это зона обороны, если говорить о побережье. Но если говорить, что люди нуждаются в отдыхе, рекреации, это эксперимент в этом году. Попробовать стоит, но все наготове, и это будет происходить только при условии выполнения тех ограничений безопасности, которые есть», — сказала Гуменюк.

В то же время с 3 июня в акватории Чёрного моря, в районе пляжа «Отрада», на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера.

По сообщению официального сайта «Одесса» горсовета, сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) были отобраны пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа.

Сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета проводятся совместные действия по установлению объёмов и источников загрязнения и информирования в установленном порядке правоохранительных органов.

Однако одесситов, гостей города и владельцев пляжей ни неопределённость властей, ни нефтяные пятна не пугают: в прошедшие выходные дни одесские пляжи были заполнены отдыхающими.

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