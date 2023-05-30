В Одессе проверили пляжи на соответствие экологическим нормам

На одесских пляжах перед началом летнего сезона специалисты взяли пробы морской воды, воздуха и песка с целью проверки соответствия экологическим нормам.

Об этом в Facebook сообщил председатель депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий Одесского горсовета Михаил Карпенчук.

«Покупаться и загорать можно будет только на специально отведённых участках, которые будут подготовлены специалистами специальных служб. Список пляжей будет обнародован в ближайшее время. Именно на этот счёт мы с коллегами из городского совета и исполкома инициировали выездную инспекцию побережья», — отметил Карпенчук.

По его словам, вместе со специалистами Департамента экологии, Управления инженерной защиты и развития побережья, КП «Побережье Одессы», Государственной экологической инспекции Южного округа, КП «Муниципальный центр экологической безопасности» и КУ «Спасательно-водолазная служба» были взяты пробы морской воды и проведены замеры воздуха и песка «с целью установления состояния загрязнения и соответствие экологическим нормам».

По результатам исследований песка на пляжах «Аркадия», «10 ст. Б. Фонтана», «13 ст. Б. Фонтана» установлено, что дозы гамма-излучения не превышают допустимые уровни. Исследование воздуха на этих пляжах тоже не показало превышения норм. В скором времени будут готовы результаты исследования морской воды.

Как сообщала Одесса News, некоторые пляжи в Одессе могут быть открыть после 5 июня, но для этого муниципальные власти и арендаторы должны выполнить ряд условий для обеспечения безопасности людей. Но окончательное решение будут принимать военные.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, Михаил Карпенчук/Facebook

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