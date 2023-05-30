Министр-плагиатор отказался от степени кандидата наук

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отказался от степени кандидата наук.

Об этом он написал 30 мая в Facebook.

Он напомнил, что правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от научной степени, такое решение правительство приняло 19 мая.

«На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия», – написал министр.

По словам Лисового, следующим шагом в становлении новой культуры академической добропорядочности должен стать соответствующий закон, который сейчас ещё дорабатывается.

Как сообщала Одесса News, 19 марта на странице «Украинского движения пацифистов» была опубликована информация о том, что в кандидатской диссертации по философии Лисового содержится плагиат. 20 марта о плагиате в диссертации Лисового написал и ресурс «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях». На этом сайте также ранее были размещены публикации об академической недобропорядочности экс-главы МОН Сергея Шкарлета и экс-нардепа от ОП-ЗЖ Ильи Кивы.

Лисовой сообщил 23 марта, что подал на проверку в Национальное агентство по качеству высшего образования диссертацию, которую заподозрили в плагиате. Публично о её результатах не сообщалось.

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