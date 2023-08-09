Одесская область готовится к началу нового учебного года

Более 70% родителей желают для своих детей очное обучение, поэтому перед органами власти Одесской области стоит задача в оставшиеся перед началом нового учебного года дни максимально создать безопасные и тёплые условия для их пребывания в образовательных учреждениях.

Об этом написал в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По его словам, в области «на финальной стадии ремонты в школах и садах. Большинство из них снабжено собственными укрытиями. Другие будут пользоваться школьными автобусами для подъезда в соседние образовательные учреждения или «переедут» временно в здания с укрытием. В некоторых случаях будет предусмотрен комбинированный формат обучения (очный и онлайн)».

Олег Кипер подчеркнул, что15 августа все садики и школы пройдут контроль.

«Сориентировал глав районов и г.Одессу: каждое заведение с детьми должно иметь укрытие и альтернативное питание на случай отключения электроэнергии. Тестируйте их уже сейчас, не откладывайте на осень», — написал глава ООГА.

Олег Кипер также отметил важность детского питания, проинформировав, что «главам районов поручено проверить сбалансированность питания — финансирование на эти цели есть. Не может качественное питание для детей быть 20 грн/день – поднять финансирование нужно по меньшей мере втрое. «Лучше сэкономьте на тех закупках, которые никому сейчас не нужны», — подчекрнул глава области.

Также Олег Кипер обратился с просьбой к родителям проверить наличие прививок у детей в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, «поскольку, по статистическим данным, в области каждый 2-й ребёнок не вакцинирован согласно с возрастом».

Как сообщала Одесса News, в этом году к поступлению в первый класс готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области. Садики готовы принять 60 тысяч детей, а школы 270 тысяч.

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