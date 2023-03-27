Из Великобритании после обучения вернулись украинские танкисты

Украинские танкисты, несколько недель обучавшиеся в Великобритании применению и обслуживанию танков Challenger 2, вернулись домой.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Guardian.

«Среди прочего, украинцев учили как управлять, передвигаться и работать вместе в составе танкового экипажа Challenger 2, так и эффективно определять и поражать цели», — говорится в материале.

Отмечается, что украинские экипажи и британские танки «должны быть на позициях к весеннему наступлению, которое якобы планируется».

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, “решимость украинских военных, завершивших тренировку на британских танках Challenger 2 на территории Британии, вдохновляет. Мы будем и дальше поддерживать их и делать всё для помощи Украины столько, сколько будет нужно”, — сказал Уоллес.

Для справки. Великобритания ранее пообещала в скором времени передать Украине 14 танков Challenger 2.

Как сообщала Одесса News, в марте в Испании десятки украинских военных завершили четырёхнедельные тренировки в Испании по управлению боевым танком Leopard 2A4, а также в Германии.

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