В Германии завершили обучение украинских танкистов

По прошествии нескольких недель интенсивных учений в Германии украинские военные готовы к использованию основного боевого танка Leopard 2 на поле боя.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Zeit.

Отмечается, что после упражнений на тренажёре, боевой подготовки в полевых условиях, учебных стрельб и, наконец, боевых стрельб украинские военные завершили обучение управлению основными боевыми танками Leopard 2A6.

Отработка атаки с боевыми боеприпасами проходила на военном полигоне Берген в земле Нижняя Саксония, — говорится в сообщении.

«Украинские солдаты оказались не только невероятно мотивированными, но и очень способными изучать как технологию, так и принципы боевых действий», — заявил в эфире телеканала ARD командир школы танковых войск в Мунстере, Нижняя Саксония, бригадный генерал Бьорн Шульц.

Подчёркивается, что украинские военные должны возвратиться домой с танками в марте.

Кстати. ФРГ обещала поставить до конца месяца Украине 18 таких современных машин, вместе с Нидерландами и Данией финансирует ремонт основных боевых танков Leopard 1 A5 для доставки в Украину. В феврале Польша передала Украине первые 4 танка Leopard 2А4.

Как сообщала Одесса News, украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше, Испании и Великобритании.

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