В Берлине разбился огромный 25-метровый аквариум на 1 млн куб. метров воды

16 декабря в Берлине разбился огромный 25-метровый аквариум, находящийся в туристическом комплексе AquaDom.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Associated Press.

В результате из аквариума вылился 1 млн литров воды, а стекло и прочий мусор выбросило из здания, где также находятся отель и кафе.

Точная причина инцидента пока неясна. Предполагается, что из-за низкой температуры в -10 °C появилась трещина в резервуаре из акрилового стекла, который затем взорвался под давлением воды.

Почти все 1500 тропических рыб, которые были внутри аквариума во время разрыва, погибли.

Всего в аквариуме было около 80 видов рыб, в том числе голубой хирург и рыба-клоун.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года в результате масштабного пожара на острове Пасхи огонь повредил часть всемирно известных статуй моаи, некоторые из них не подлежат восстановлению.

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