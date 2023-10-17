Канадские инструкторы обучают украинских танкистов

В Вооружённых силах Канады обучают украинских танкистов использовать Leopard 2.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу канадской тренировочной миссии UNIFIER в сети X.

«Танкисты Вооружённых сил Канады, участвующие в операции UNIFIER, обучают военнослужащих Вооружённых сил Украины навыкам использования и эксплуатации основного боевого танка Leopard 2 в бою», — говорится в сообщении.

Кстати. В рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года навыкам современного боя обучили более 38 тысяч украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учёба была восстановлена в Великобритании, Польше и Латвии.

Одесса News информировала. что в июне 2023 года Канада сообщила о выделении 500 млн канадских долл. (около 400 млн долл. США) на военную помощь Украине.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod