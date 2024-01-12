688-й день войны: 130 украинских сёл были под артогнём российских оккупантов

Идут 688-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Под артиллерийским огнём оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

По сообщению в Facebook Генштаба ВСУ, согласно оперативным данным на 6 утра 12 января, за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанёс 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В зонах ответственности оперативных стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ на утро 12 января сложилась следующая ситуация:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях украинские защитники отбили все атаки врага;

: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях украинские защитники отбили все атаки врага; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, рвущегося в Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском и Запорожском направлениях ВСУ продолжают сдерживать оккупантов. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл;

: на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, рвущегося в Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском и Запорожском направлениях ВСУ продолжают сдерживать оккупантов. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов врага.

Одесса News информировала, что результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части города Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей. Продолжается анализ данных других фрагментов боеприпасов, которые были обнаружены на местах недавних атак на Харьковскую и Одесскую области.

На главном фото: боец 93-й ОМБр Холодный Яр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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