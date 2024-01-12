На транзитном участке дороги «Одесса-Рени» затруднено движение транспорта из-за ДТП

12 января на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени» затруднено движение транспортных средств в связи с ДТП, которое произошло недалеко от контрольного поста «Маяки».

Об этом предупреждает Госпогранслужба.

«Движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП, которое произошло в 1,5 км от контрольного поста «Маяки», что в направлении пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное». Просим водителей учесть данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о сложностях для проезда транспорта в Одесской области в связи с непогодой.

Фото: Госпогранслужба

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