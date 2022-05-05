С 5 мая в Одессе инспекторы по парковке будут штрафовать нерадивых водителей

В конце апреля на улицах Одессы возобновили работу инспекторы отдела контроля за безопасностью дорожного движения и парковкой.

Как отметил заместитель мэра Сергей Тетюхин, городские службы работали в режиме предупреждения.

Всё это время инспекторы по парковке проводили разъяснительную работу с участниками дорожного движения и предупреждали их о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Но, к сожалению, количество водителей, не соблюдающих правила остановки и стоянки, растёт.

Во-первых, это неуважение к другим участникам движения и созданию опасных ситуаций.

Во-вторых, в условиях ограниченного проезда и военного времени это становится критическим. Автомобили, припаркованные с нарушением правил, усложняют или блокируют работу/перемещение специальной и спасательной техники, машин скорой помощи и общественного транспорта.

Поэтому с 5 мая инспекторы по парковке начинают применять штрафные санкции к нарушителям.

Служба инспекторов осуществляет работу в составе Управления развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

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