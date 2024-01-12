В Одессе Генпрокурор заявил, что ракета, выпущенная по Харькову, сделана в КНДР

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, находясь 11 января с рабочей поездкой в Одесской области, сообщил подробности расследования недавних массированных обстрелов Одесской, Харьковской областей и других регионов страны, а также экспертиз по происхождению использованного оккупантами оружия.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, «результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части города Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей. Продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт. Продолжается анализ данных других фрагментов боеприпасов, которые были обнаружены на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине», – рассказал Андрей Костин.

Отмечается, что в Одессе Генпрокурор Андрей Костин вместе с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером и руководителем Одесской областной прокуратуры Игорем Домущеем осмотрели места российских атак на гражданскую инфраструктуру и пообщались с потерпевшими.

«Всего с начала полномасштабного вторжения задокументировано более 220 вражеских обстрелов гражданской и критической инфраструктуры в Одесской области. В результате этих обстрелов погиб 61 гражданский человек, из них трое детей. Ранения получили 272 человека, в том числе 29 детей», – добавил он.

Утром 29 декабря враг нанёс очередной массированный ракетный удар. Одна из ракет попала в многоэтажку и разорвалась внутри дома. Трое жителей погибли, 11 пострадали, среди них двое детей и беременная женщина. Всего в результате вражеских атак за первые дни нового года в Одесской области погибли 6 мирных граждан, около 30 пострадали.

«В общей сложности за первые дни нового года в Одесской области погибли 6 мирных граждан, около 30 пострадали. Повреждены десятки зданий, в том числе высотные жилые дома, учебные заведения, церковь, магазины», – отметил Андрей Костин.

Генпрокурор уточнил, что по каждому факту начато досудебное расследование. В уголовных производствах уже проведено 911 допросов свидетелей и потерпевших, прокурорами совместно с другими правоохранителями проведены сотни осмотров мест событий. На местах поражений изъято более 9 тысяч обломков ракет, бомб и снарядов, в том числе обломки запрещённых международными Конвенциями кассетных бомб.

Также Генеральный прокурор сообщил еще один важный шаг к обеспечению ответственности за преступления агрессора: Международный уголовный суд осуществляет расследование российских атак на зерновую инфраструктуру.

«После выхода России из зернового соглашения в июле прошлого года вооружённые силы страны-агрессора начали массированный обстрел портов Одесской области с применением разного типа вооружения. Это ракеты Х-22, Х-59, Оникс и Калибр, а также беспилотники Shahed. Представители МКС по тесному сотрудничеству с украинскими прокурорами работают над расследованием этих преступлений. Предоставляем нашим партнерам всестороннюю помощь в сборе доказательной базы, чтобы исполнители, организаторы этих преступлений, а также их приспешники получили справедливое наказание», – подчеркнул Андрей Костин.

В Одессе Генпрокурор провёл совещание с участием председателя Одесской областной военной администрации, руководства правоохранительных структур региона.

Одесса News информировала, что 11 января мэр Одессы Геннадий Труханов провёл с участием профильных муниципальных служб и строителей выездное совещание в пострадавшем от вражеского обстрела доме по ул. Средней в Одессе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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