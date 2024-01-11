В Украине — новая маркировка сигарет: «страшилки» будут занимать 65% пачки

С 11 января вступают в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий — отныне медицинские предупреждения о вреде курения будут занимать 65% площади пачки сигарет, что усилит эффект антитабачных ограничений.

Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.

«Это важный этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, предусматривающей комплекс мер по защите населения от вреда табачных изделий и электронных сигарет», — отмечается в сообщении.

До этого Министерство юстиции утвердило 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), разработанных Минздравом, технических требований к дизайну и форме маркировки, а также порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

По информации министерства, производители должны размещать на упаковках с сигаретами обновлённые графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки и QR-код, который ведёт на сервис Центра общественного здоровья Минздрава по оказанию помощи по отказу от курения «Я бросаю курить».

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, курение табака в 70% случаев вызывает хроническое обструктивное заболевание лёгких (ХОБЛ).

«По данным ВОЗ, это третья причина смертности в мире. Поэтому на уровне страны идёт системная межсекторальная работа: от информационно-разъяснительных мер для подростков до создания современных сервисов поддержки для борьбы с зависимостью, усилением законодательных норм», — сказал он.

Наборы комбинированного медицинского предупреждения были сформированы Минздравом в партнёрстве с общественностью, не связанной с табачной индустрией, из библиотек изображений тех стран, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность (Австралия, Таиланд, Канада, международные неприбыльные организации CTFK и Vital Strategies).

«Предупреждения отвечают требованиям рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком (РКБТ ВОЗ) и базируются на выводах и рекомендациях независимых исследований в странах, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность (эффективные медицинские предупреждения — те, которые побуждают курильщиков бросить курить, а ненекурящих не начинать курить, — ред.) и в исследованиях в Украине», — рассказали в министерстве.

Как сообщала Одесса News, в Канаде с 1 августа 2023 года начался поэтапный переход на продажу сигарет, где предупреждение об их вреде для здоровья будет размещено на каждой из них.

Фото: Минздрав/Facebook

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