ДТЭК «Одесские электросети» полностью устранила последствия непогоды 7-9 января

ДТЭК «Одесские электросети» полностью устранила последствия непогоды, бурлившей в Одесской области с 7 по 9 января.

Об этом говорится на странице энергетической компании в Facebook.

«Пока все населённые пункты, пострадавшие от нее – со светом. Специалисты отрабатывают единичные заявки», — говорится в сообщении.

По информации энергетиков, за период непогоды было отремонтировано 266 воздушных линий разного класса напряжения, 5466 трансформаторных подстанций, возвращён свет 241 328 клиентам в 449 населённых пунктах области.

Отмечается, что бригады энергетиков работали в усиленном режиме.

«Каждый день на линиях было 147 бригад — а это 467 работников и 158 единиц техники. Работы по восстановлению света продолжались и ночью. Несмотря на снежные заносы, непроездные дороги, шквальный ледяной ветер, обледенение проводов, их галопирование, мы преодолели последствия стихии», — сообщают в компании.

В то же время Telegram-канал «Одесса. Официально» 12 января опубликовал огромный список адресов одесситов, по которым сегодня не будет света.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»/ Facebook

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