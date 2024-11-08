8 ноября часть Одессы останется без света

Дома многих одесситов 8 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Ак.Королёва, 43-53, Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 58-60. Работы до 17.00.

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 84-104,195, пер. 1-й Равенства, 86,90,197, пер. Абрикосовый, 1-43, Фонтанская дор., 106/к.37,40, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Рыбацкая, 20, Айвазовского (Тимирязева), 3-102, Долгая, 93-123, Вторая, 18а,б, 20, Троицкого, 3Б, Симоненко, 2а. Работы до 18.00.

Бригадная, 23-55, Андрея Музычко (Гвардейская), 9-21, Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63, Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30, Чубаевская, 8-12, Штурвальная, 15-21, Ю. Геллера, 12-26. Работы до 20:00.

Северные РЭС: 1-4, 9 линии /2-й Лиманчик/, Черноморского Казачества, 24-135, П.Кравцова, 2,2б, Наливная, 1-4, Атамана Головатого, 44-145, Атамана Чепиги, 33, 35, 83, 104, Петренко, 21. Работы до 17:00.

Центральные РЭС: Цветочная, 1-21, Кордонная, 3-74, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, С.Рихтера, 8-109, Т.Тэсс, 1-60, Овидиопольская дор., 3/1, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Богуна, 6-21, Платановая, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Гранатная, 1-25, Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54, Вадатурского (Малиновского), 79-152, пер. Короткий, 2-4, Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, пер. Гранатный, 2-8, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, Бажана, 1-20, Й.Прибика (Минская), 7-49, Апрельская, 1-33, Н. Лысенко (Конюшина), 1-27, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, Композитора Лятошинского (Перепечко), Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, Текстильщиков, 1-14, пер. Мостовой, 1-4, Малишевского (Гастелло), 9-55, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63, Листа Ференца (Елина), пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25, Тенистая, 9/12, пер. Туристская, 2-12. Работы до 17.00.

Педагогическая, 16-44, Добровольцев (Маршала Говорова), 10-16, Фонтанская дор., 17-19, Зоопарковая, 1-21, Академическая, 1-5, Кропивницкого, 1-18, Хвойная, 15, пер. Хвойный, 2-27, Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10, Люстдорфская дор., 8-22, Северная, 14, пер. Северный, 14 пер. Светлый, 8-14, Тенистая, 16/к.9, 10, пер. Клубничный, 12,18, тупик Волна, 7-10, Бреуса, 1-3, Кирпичнозаводская, 3-17, пер. Люстдорфская, 8. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

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