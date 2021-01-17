Кому в Одессе отключат свет 18 января

18 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-я Линия 2-й Лиманчик: 7, 15, 15а
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й переулок Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 42а, 361
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й пер. Обильный: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й пер. Юннатов: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й пер.Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й пер.Шишкина: 1, 2, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й Академический: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 10а, 21б, 1012
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й Амурский пер.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й Ползунова пер.: 12А, 19
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й Равенства: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|1-й Восточный пер: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-я Линия 2-й Лиманчик: 12, 14, 14а, 22, 24, 28, 34а
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-ий пер .Шишкина: 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й Академический: 2, 4/а, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й Амурский пер.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й Костанди: 2
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й Лазурный пер.: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й Украинский: 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й пер. Китобойный: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|2-й пер. Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-я Линия 2-й Лиманчик: 6, 8, 11, 13, 13а, 15, 18, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-й Амурский пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-й Костанди: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-й Лазурный пер.: 1А, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|3-й пер.Шишкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|4-я Линия 2-й Лиманчик: 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|4-й пер. Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|4-й Амурский пер.: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|4-й Лазурный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|5 Декабря: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|5-й Лазурный пер.: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|6-й Лазурный пер.: 3, 4, 5, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Итальянский бульвар: 1/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Аэродромная: 1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Академика Глушко: 1., 1/1, 1/2, 1/3, 1а
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Академика Заболотного: 54, 54_1, 54_2, 56_1, 56_2, 56_3, 56_4, 57, 57_2, 58, 59, 59_1, 59_2, 63, 63_1, 66, 66_1, 66_2, 67, 67_1, 67_2, 71_1, 71_2, 79, 541, 542
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Академическая: 1/16, 5, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 52А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Амурская: 1, 2 А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21 А, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46 А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Ангарская: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Архитектурная: 10, 12, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Бахчевая: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Баштанная: 2а, 2, 4, 4А, 5, 5/5, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 8/10, 8/10-34, 8-10/33, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Бородинская улица: 48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94 А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Бородинский пер.: 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Братская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Высоцкого: 1, 3, 5, 5_1, 6, 7, 9, 10, 13, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1, 23, 23а, 25
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 7, 21
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Вертелецкого: 7-Б, 13
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Горизонтальная: 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Дальницкое Шоссе: 3, 5, 7, 9, 13А, 13, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Дмитрия Донского: 1, 1а, 1-А, 1-а/1, 1б, 2, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/1А, 2/2, 2/20, 2/21, 2/3, 2/33, 2/35, 2/42, 2/53, 2/55, 2/6, 2/7, 2/8, 2/947, 2а, 2А/17, 2а/22, 2а/26, 2А/28, 2а/31, 2а/32, 2А/35, 2а/7, 2а1, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2б, 3а, 3А1, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/2, 11/21, 11/6, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 12, 13, 15, 15/1, 15а/15б, 16, 16/18, 17, 17/17, 17а, 19, 20, 21, 21/3, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а, 94, 95, 111, 112, 113, 2552, 2848, 27492
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Добровольского проспект: 112, 114, 122_1, 126, 126_1, 128А, 130_2, 130_3, 130_4, 130_5
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Дунайская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Дюковская: 8
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Зерновая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26\1, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Злаковая улица: 1А, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/2, 31\1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Кавунная (бывшая Арбузная): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Казанская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 В, 11а, 11Б, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22 А, 23, 24, 25
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Костанди: 14/21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Крымская: 1, 3, 31
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Куприна: 7/9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13-А, 13-Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19-А/1, 20, 20А, 21, 21/23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 29а, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Куприна 7/9,уч1а,2а,5а: 7
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Курганская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Левитана: 19/3, 19/4, 19/5
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 42Б, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Локальная улица: 1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Львовская: 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Львовский пер.: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Люстдорфская дорога (киев): 162
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Магистральная улица: 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 47В, 49, 49А, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 А, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Маковая ул: 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Маковый пер.: 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Маразлиевская ул.: 1, 3, 3А, 5, 7, 62
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Марсельская: 32_1, 32_2, 36, 38, 40, 42, 46_2, 46_3, 48, 52, 461, 4814
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Николая Аркаса улица: 47, 47\2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63\1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101а, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113\2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Молокова: 1, 2, 4, 6, 6Б, 12
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Наливная: 1, 4, 4А
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Немировича — Данченко: 10, 11, 16
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Нескучная улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Обильная: 1, 1/, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Огородная ул.: 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 103А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Огородная улица (Авангард): 101
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Озёрная ул.: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Окружная: 17Б, 17в, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 32, 32/12, 32а, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 40а, 40Б, 40-В/2, 40Д, 42, 42а, 42б, 178а, 321
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Патриотическая улица: 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112/, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Педагогическая: 21
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Северная улица: 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 А, 63, 65, 66, 66 А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72 А, 73, 74, 74 Б, 75, 76, 77, 78, 78 А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124 А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Северный пер.: 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Разумовская (Приморский): 10/12
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 42а, 44, 46, 46А, 48, 84
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Санитарная улица: 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 37А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Сахарова: 20, 28, 36, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Семёна Палия: 21, 93, 103, 105, 107, 109, 109_1, 109_2, 109_3, 111, 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
18 янв.
|1:00
18 янв.
|Собинова: 15
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Сосюры ул.: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61А, 67
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Сосюры ул. (Овидиоп): 41
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Тираспольское Шоссе ул.: 31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Тираспольская (Дзержинского): 28
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21/3, 21А, 22, 23-Б, 23, 24, 25, 26, 26-А, 27, 27/4, 27а, 28, 29, 29/2, 30А, 31, 31/1, 32, 33, 33/3, 35, 36, 36-Б, 36В, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 71, 141, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Ученическая ул.: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Флотская: 4, 4А, 6/1
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Фонтанская дорога-киев: 129
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Черкасская ул.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Черновецкий-Стах пе.: 1, 2-А, 2, 3, 4, 4А, 4-А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13А, 13-А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Черниговская: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3-А, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7Б, 8, 8,8-А, 8а, 9, 9А, 9а1, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14а, 16А, 17, 17/, 17/1, 17/9, 18, 18а, 20, 23а, 23Б, 23Г, 24
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Черниговский пер.: 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Чумацкая: 108, 109
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Чумацкая ул.: 61, 77, 85, 91, 103Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/83, 19А, 20, 21, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Юннатов: 1а, 1Б, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|массив №1: 4
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|пер. Безымянный: 2, 2а, 4, 6, 6А, 8, 9, 9а, 9в, 10, 10Б, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|пер. Дмитрия Донского: 2А, 3, 3б, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|пер. Достоевського: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б.9-Б3, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|пер. Молокова: 1А, 1Б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/2, 6/4, 6/А4, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/11, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|пер.Ипподромный: 10
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.
|пер.Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
18 янв.
|17:00
18 янв.