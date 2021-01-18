Волны достигали 6 метров: у берегов Турции затонул украинский сухогруз

17 января в Чёрном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз Arvin.

Сначала сообщалось, что он был российским, но позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании, сообщает Укринформ.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

На данный момент известно, что в больнице города Бартын находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых ещё ищут. Имена спасённых членов экипажа — Геннадий Кравченко, Владислав Затёрка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Турция направила военный фрегат для поиска и спасения моряков. Из-за сложных погодных условий вертолёты не могут быть задействованы в поисково-спасательной операции.

Украинские моряки, спасённые с сухогруза Arvin рассказали, что с того момента, когда судно начало тонуть, до полного затопления прошло около 5 минут.

«Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали треск, тогда же был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут», — рассказали моряки.

Они также сказали, что из-за плохих погодных условий не двигались по маршруту, а стали на якорь, ожидая, что волны будут достигать 3,5-4 метра.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне 7 лет.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига посетил спасённых моряков с затонувшего корабля.

В Турции работает «горячая» линия: +90 539 550 98 98.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года в Марокко экипаж судна, состоящий из одесситов, дал отпор банде пиратов, которые напали прямо в порту.