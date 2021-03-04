Плачкова: «Билль о правах моряков» не будет ратифицирован в Украине в ближайшее время

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве, которая фактически устанавливает минимальные международные стандарты для существенного изменения условий работы и быта моряков, не будет ратифицирована в Украине в ближайшее время.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОП-ЗЖ) Татьяна Плачкова, ссылаясь на ответ по этому вопросу на её депутатский запрос к Президенту Украины.

«В ближайшее время Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве ратифицирована не будет. Президент не внесёт в парламент законопроект о ратификации из-за того, что Морская администрация подготовила проект, который предусматривает избирательное, а не полное применение Конвенции. Так написано в ответе главы государства на мой депутатский запрос», – рассказала парламентарий.

Исходя из текста ответа, именно ошибка Морадминистрации стала причиной возвращения проекта на доработку, пояснила народный депутат.

«Судя по всему, Морская администрация во всех сферах стремится игнорировать требования международных морских конвенций и соглашений», – резюмировала Татьяна Плачкова.

Кстати, Конвенция о труде в морском судоходстве была принята 97 странами ещё в 2006 году, но Украина в этот список не вошла до сих пор.

В сентябре 2020 года разработанные Госслужбой морского и речного транспорта Украины предложения по ратификации Конвенции (с поправками) были направлены в Офис Президента. 5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала депутатский запрос Татьяны Плачковой к Президенту Украины относительно активизации усилий для ратификации Конвенции.

Как сообщала Одесса News, на 5 февраля 2021 года, в законодательствах 55 государств мира моряки определены «ключевыми работниками». Украины в этом списке нет.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod