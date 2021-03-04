Реконструкция Ивановского моста в Одессе таки будет, но в следующем году

В Одессе планируют провести реконструкцию Ивановского путепровода, для которой будут просить дополнительные средства их госбюджета.

Об этом шла речь 3 марта на выездном рабочем совещании по вопросу технического состояния Ивановского путепровода, информирует официальный сайт города.

Отмечается, что в разговоре приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, директор регионального филиала «Одесская железная дорога» АТ «Укрзализныця» Сергей Никулин, а также профильные специалисты администраций.

Как сообщала Одесса News, с 1 февраля в связи с неудовлетворительным состоянием по Ивановскому путепроводу запрещено движение большегрузного транспорта. В феврале проводилась экспертная оценка технического состояния моста. Согласно полученному заключению, ресурс главных несущих элементов полностью исчерпан, а состояние Ивановского путепровода определено как непригодное к эксплуатации.

Мэр Одессы отметил, что в связи с этим на рассмотрение Комиссии по ТЭБ и ЧС будет вынесена рекомендация экспертов о полном ограничении движения транспорта по двум крайним полосам путепровода, конструктивные элементы которых наиболее повреждены. Также необходимо ограничить движение пешеходов по тротуарам путепровода и освободить подмостовое пространство от двух автостоянок.

В ходе совещания прошло обсуждение вариантов объездных путей на период реконструкции путепровода.

Решением февральской сессии горсовета уже выделены средства на выполнение проекта реконструкции моста, проводится тендерная процедура.

Как отмечают специалисты, нынешние габариты проезжей части Ивановского путепровода составляют 14,6 м,, что не соответствует современным требованиям для движения автомобильного транспорта по четырём полосам. Также по новым требованиям необходимо увеличить высоту моста над железнодорожным полотном.

«Фактически это будет строительство нового путепровода. Мы оперативно проводим все организационные мероприятия. Надо понимать, что для проведения полноценной реконструкции необходимо будет полностью перекрыть движение по путепроводу», — отметил Геннадий Труханов.

В качестве объездного пути предложено разработать схемы движения автотранспорта в обход Ивановского моста, а также организовать железнодорожный переезд с ул. Житомирской на ул. Строганова.

«Под Ивановским мостом проходит главный пассажирский ход на конечную тупиковую станцию «Одесса-Главная». Поток поездов и электричек ограничить никак нельзя. Железная дорога провела исследования. Мы готовы разработать новый график движения поездов для того, чтобы минимизировать простой автотранспорта на вновь организованном переезде», — подчеркнул Сергей Никулин.

Ивановский путепровод – это одна из важнейших магистралей города, которая обеспечивает проезд с улицы Мельницкой на Овидиопольскую дорогу над железнодорожными путями, т.е, по сути, является началом автотрассы в сторону Овидиополя, Белгород-Днестровского и других городов Одесского региона.

«После того, как будут готовы проект и экспертиза, мы будем поднимать вопрос через правительственные институции с тем, чтобы предусмотреть в проекте государственного бюджета на следующий год средства на реконструкцию Ивановского путепровода», — отметил Сергей Гриневецкий. Фото: «Одесса»

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