Мэры двух Одесс провели телефонный разговор

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл телефонный разговор с мэром американского города Odessa (штат Техас) господином Хавьером Ховеном.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Господин мэр заверил в поддержке и оказании необходимой помощи. Так, из-за ударов захватчиков по критической инфраструктуре Одесса в первую очередь нуждается в помощи в обеспечении генераторами. Также во время разговора мы договорились о будущем сотрудничестве, ведь кроме названий у наших городов много общего: ценности, мультикультурность и стремление к постоянному развитию», — написал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 1 декабря состоялось подписание Договоров об установлении партнёрских отношений между Одессой и американскими городами Майами и Майами-Бич.

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