Пентагон презентовал новейший бомбардировщик-невидимку

Министерство обороны США представило новейший бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

Отмечается, что это первый американский бомбардировщик, разработанный за последние 30 лет.

«Практически каждый аспект программы его создания засекречен. Публике самолёт показали в городе Палмдейле у Лос-Анджелеса на заводе ВВС США, когда его частично отбуксировали из ангара, чтобы обезопасить силовые установки и датчики от спутникового наблюдения.

«Это не просто ещё один самолёт, – сказал на церемонии глава Пентагона Ллойд Остин. – Это воплощение решимости Америки защищать республику, которую мы все любим».

Министр обороны добавил, что скоро самолёт поднимут в небо на испытания, и он будет запущен в производство.

B-21 Raider покрыт новейшими материалами, которые затрудняют его обнаружение даже с помощью самых передовых систем противовоздушной обороны. Он способен обманывать радары противника и маскироваться под другой объект. Как отмечается, в настоящее время в производстве находятся шесть таких бомбардировщиков, а всего планируется построить 100 самолётов, которые могут нести и обычные авиабомбы, и ядерное оружие.

Кроме того, уверяет AP, бомбардировщик может «использоваться как с экипажем, так и без него».

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