В Австралии выпустили джин в честь Херсона

В Австралии выпустили джин в честь освобождения Херсона — деньги от каждой проданной бутылки пойдут на помощь Украине.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на австралийского производителя напитка.

Отмечается, что выпущена лимитированная серия джина в честь освобождения украинского города Херсон, «где, пожалуй, растут самые сладкие арбузы в мире».

Средства, собранные от каждой проданной бутылки этой серии, будут использованы для покупки металлодетекторов, которые передадут в Украину и используют для гуманитарной миссии по разминированию территорий.

Обращают внимание на невероятную и вдохновляющую этикетку — изображённый украинский солдат, тянущийся к арбузу. Дизайнером этикетки является Konstantin Des, поделившийся работой на платформе fiverr.com. Рабочее место Константина пострадало из-за удара российской ракеты, говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, украинские силы обороны 11 ноября освободили Херсон – единственный областной центр, который удалось захватить россиянам после начала полномасштабного вторжения.

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