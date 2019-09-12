Освобождённых моряков проведали «динамовцы», Епифаний и Порошенко

Освобождённые из российского плена моряки, находящиеся на лечении в Главном военном клиническом госпитале в Киеве, ежедневно принимают гостей.

Так, 11 сентября моряков проведали футболисты ФК «Динамо-Киев», о чём сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины «Армия Inform».

Как отмечается в сообщении, каждому из моряков футболисты подарили именную спортивную сумку, внутри которой были спортивный костюм, футболка, кроссовки, шарф, футбольный мяч.

«Мы благодарны вам за ваше мужество и стойкость. Это очень важно для нас и для всей страны. Мне трудно даже представить, насколько вам было сложно. Низкий вам поклон», — сказал главный тренер ФК «Динамо» Алексей Михайличенко.

«На вашем примере хочется всем показывать, что значит любить свою Родину, семью. Мы приглашаем вас на наши игры. Каждый получит именной абонемент», — отметил капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук.

Футболисты привезли также суперкубок, с которым моряки с радостью фотографировались.

Со своей стороны начальник Национального военно-медицинского клинического центра «ГВКГ» генерал-майор Анатолий Казмирчук заметил, что визит футболистов в госпиталь значительно улучшит моральный дух военных моряков.

Ранее с моряками встретился предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

«С необычайной силой духа и крепостью в своих убеждениях – именно так прошли освобождённые украинские моряки и политзаключённые сложные испытания во вражеском плену. Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению Героев домой. Для меня честью было встретиться с верными сыновьями украинского народа, поблагодарить за мужество и несокрушимость, которую они обнаружили вдали от родной земли и близких людей», — написал Епифаний в своём Facebook.

11 сентября с моряками встретился также пятый президент Украины Пётр Порошенко. «Сегодня лично пожал руку каждому. И даже получил приглашение на свадьбу к Андрею Эйдеру. Для всей Украины вы навсегда останетесь легендами и примером несокрушимого духа украинского воина», — отметил политик.

12 сентября моряки дадут пресс-конференцию в Укринформе.

Фото: Facebook, Укринформ, Армия Inform