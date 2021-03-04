СБУ провела обыски в офисе Дунайского пароходства, подозревают в госизмене

Сотрудники СБУ провели 3 марта обыски в админздании ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» на улице Пароходной в Измаиле.

Об этом сообщают в пароходстве.

«Спецслужба активизировалась после того, как депутаты Одесского облсовета направили обращение центральной власти — не допустить бесплатной передачи флота ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» венгерской компании Business Shipping Company (BSC), поскольку это может привести к банкротству предприятия. 1 марта члены парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры заслушали отчёт гендиректора УДП Алексея Хомякова, признали его работу неудовлетворительной и выразили недоверие», — отметил в пароходстве.

Отмечается, что сотрудники СБУ провели обыски в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются некоторые должностные лица ЧАО «УДП» и бизнеса, причастные к схеме передачи флота пароходства в уставный фонд венгерской фирмы.

В обращении 5-й сессии Одесского облсовета от 19 февраля содержался призыв — провести проверку деятельности пароходства и целесообразности передачи речного и морского флота ЧАО «УДП» иностранной частной компании Business Shipping Company (Венгрия). На период проверки запретить ЧАО «УДП» любые действия, связанные с передачей, перерегистрацией и изменением органа государственной регистрации судов.

Как подчеркивали авторы обращения, по итогам 2020 года пароходство сократило грузооборот по сравнению с 2019 годом на 16,8% — до 1,32 млн т. Сократились также на 16% грузоперевозки речным флотом УДП и на 19,8% — перевозки морскими судами.

«Из-за безответственного руководства ЧАО «УДП», отсутствия стратегического плана развития предприятия, экономического обоснования необходимости бесплатной передачи флота ЧАО «УДП» иностранной компании Украина теряет налоги, выплаты в бюджеты всех уровней. Такие действия руководства ЧАО «УДП» приведут к безвозвратной потере Украинского Дунайского пароходства. Приведённое свидетельствует об искусственном доведении ЧАО «УДП» до банкротства», — акцентировали депутаты.

По информации Думской, на прошлой неделе по распоряжению руководства на всех дверях кабинетов в здании УДП в Измаиле были сняты таблички с указанием должностей и имен, во дворе предприятия уничтожались документы.

Профсоюзные организации и присоединившиеся к ним работники УДП обвиняют пришедшую в конце 2019 года команду Алексея Хомякова, и.о. председателя правления ЧАО, в намерении нагреть руки на имуществе и пустить по миру последнее государственное пароходство, где сейчас работает 1 370 человек.

Негодование у трудового коллектива и интерес СБУ вызвали «схемы», спланированные Хомяковым.

Так, под видом деофшоризации ЧАО УДП 9 июля 2020 года в Венгрии была зарегистрирована частная компания (общество с ограниченной ответственностью) BSC Business Shipping Company. Учредителем её является… оффшорная панамская компания Danubo Special Shipping SA – дочернее предприятие Украинского Дунайского пароходства, зарегистрированное в начале 1990-х годов. Именно через эту фирму в настоящее время идут все операционные расходы, что позволяет руководству манипулировать цифрами — показателями деятельности предприятия.

Следующим этапом комбинации команды Алексея Хомякова должна была стать передача более полутысячи единиц флота УДП в уставный фонд BSC Business Shipping Company. Если говорить конкретнее, то 450 единиц флота передать должно было само ЧАО УДП, 94 – панамская компания Danubo Special Shipping SA, ещё 12 секций – румынская компания D.T.S. Danube Transport Service и четыре – венгерская фирма Transship. Всего 560 самоходных и несамоходных судов.

При подсчёте стоимости передаваемого имущества за основу руководитель УДП берёт не рыночную, а балансовую стоимость судов. Делается это с тем, чтобы в соответствии с украинским законодательством избежать согласования данных действий с наблюдательным советом УДП.

По заявлениям руководителей пароходства, этот шаг должен привести к созданию «единого европейского оператора» в лице общества с ограниченной ответственностью BSC Business Shipping Company с регистрацией в Венгрии, которое в дальнейшем и будет вести бизнес в ЕС.

Следующий этап предполагает получение новосозданной компанией BSC Business Shipping Company KFT кредита в размере 200 млн евро в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Заимствованные средства с помощью собственных мощностей УДП и частично с привлечением специалистов со стороны должны были потратить на строительство нового флота для выхода на рынок грузоперевозок на Днепре.

Под «собственными мощностями» подразумевается Килийский судостроительно-судоремонтный завод. Осенью прошлого года там спустили на воду баржу. Ради такого события в Килию прибыл сам министр инфраструктуры Криклий. Достоверные источники сообщили, что судно сразу же стало тонуть. Дело в том, что строилось оно без надзора Регистра, и спуск происходил с нарушениями. Кстати, строили баржу не килийцы, а нанятые специалисты из Херсона. Не исключено, что и этот факт заинтересовал оперативников СБУ, нагрянувших с обысками на завод.

Конечным этапом комбинации должна была стать ликвидация панамской компании, «породившей» частную фирму BSC Business Shipping Company KFT, на балансе которой окажется и старый флот УДП, и новый флот, работающий на Днепре.

Злые языки утверждают, что после ликвидации панамской компании венгерская частная фирма станет вполне самостоятельной, независимой. И вот в этом моменте наиболее дальновидные работники пароходства усматривают главную опасность – из УДП будет выведен основной флот, после чего предприятие останется у разбитого корыта, а его сотрудники — без работы. Правда, согласно письму Алексея Хомякова на имя министра инфраструктуры Владислава Криклия, персонал ЧАО УДП после всех вышеозначенных операций будет переведён в частную венгерскую компанию. С чем при этом останется УДП, никто говорить не берётся…

Венгерскую компанию, в уставный фонд которой Алексей Хомяков решил перевести весь флот государственного предприятия, возглавляет гражданин Венгрии Имре Матикс, а в наблюдательный совет вошли Константин Молодковец (человек с уголовным прошлым) и сам Алексей Хомяков. В руководстве офшорной панамской компании Danubo Special Shipping SA числятся нынешние заместители Хомякова – Денис Волкин, Леонид Пащенко и Андрей Кравцов.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября 2020 года на территории УДП прошёл митинг с требованием не допустить передачи флота этой государственной компании венгерской фирме.

Фото: Думская

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