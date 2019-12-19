В Одесской области показательно сожгли почти 4 тонны наркотиков

Одесские правоохранители в Лиманском районе области сожгли более 3500 кг наркотиков, изъятых как вещественные доказательства в ходе расследований различных уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Почти 4 тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, утилизировано в Одессе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача и сожжение наркотиков происходило под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием представителей общественности и местных СМИ.

Уничтожению подверглись оптовые партии контрабандной марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам чёрного рынка составляет $100 000 000.



Фото и видео: СБУ