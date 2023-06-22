Зеленский предупредил мир о возможном теракте на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в экстренном порядке выступил 22 июня с видеообращением, в котором доложил о последних сведениях украинской разведки и СБУ.

Видеообращение размещено на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористический акт с выбросом радиации. Они всё подготовили для этого», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что «радиация не знает государственных границ, и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра».

«Мы передаём всю имеющуюся информацию нашим партнёрам – каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все. Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупреждён, значит, мир может и должен действовать», — подчеркнул Президент Украины.

Как сообщала Одесса News, 20 июня президент США Джо Байден высказал обеспокоенность тем, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, и считает такой сценарий реальным.

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