Киберполиция разоблачила одессита в распространении детской «порнухи»

Работники киберполиции в Одесской области совместно с детективами полиции региона установили причастность к распространению детской порнографии в соцсетях 31-летнего жителя Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Мужчина был участником закрытых тематических форумов. По указанию заказчиков такого контента, он посылал им ссылку с загруженными файлами. Вместо этого — получал доступ к новым файлам с детским порно. В его квартире полиция провела обыск, во время которого были получены доказательства его причастности к распространению противоправного контента», — говорится в сообщении.

Дело направлено в суд.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении фактов распространения изображений, кино- и видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Ему «светит» до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в арендованном в Одесском онкодиспансере кабинете УЗИ стояла видеокамера, которая записывала приём пациентов. Одна из пострадавших нашла видео со своего приёма на порносайте и обратилась в киберполицию. Полицейские нашли целый сборник с подобными видео.