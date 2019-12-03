В огонь одесского порноскандала подкинули дровишек

Врач гинекологического кабинета, арендуемого в Одесском онкодиспансере, подозреваемый в установлении видеокамер в отделении с целью создания видео пациенток для размещения на порносайтах, сам считает себя потерпевшим.

Об этом врач Вячеслав Триполко рассказал в эфире телеканала «UA: ОДЕСА».

В кабінеті УЗД гінекології Одеського обласного онкодиспансеру були встановлені камери спостереження. Відео медичних обстежень потрапили на порносайт. Їх знайшла в Інтернеті одна з пацієнток, вона звернулася до кіберполіції, йдеться в Ухвалі Київського суду Одеси.Пізніше головний лікар Одеського обласного онкодиспансеру Олег Лук'янчук розказав, що кабінет про який йде мова здавали в оренду.Його орендував лікар В'ячеслав Триполко. Він погодився прийти до студії "Теми дня" та представити свою позицію.Також послухаємо коментар адвоката Юрія Григоренка, який розкаже, чи можна знімати людей на приховану камеру та які права це порушує. Gepostet von UA: ОДЕСА am Freitag, 29. November 2019

По его словам, камера установлена работодателем Триполко. Ему же принадлежит и оборудование в кабинете. Сделал он это для того, как предполагает врач, чтобы контролировать работу кабинета. При этом камеру, говорит Триполко, установили без его согласия.

О том, что видео с его кабинета попало на порносайт, утверждает врач, он узнал со СМИ. Доктор уже обратился за помощью к адвокатам. Он хочет оправдать своё имя и считает себя пострадавшим: на видео запечатлено и его лицо. По этому делу, по его словам, он проходит как свидетель.



Как сообщала Одесса News, в арендованном в Одесском онкодиспансере кабинете УЗИ стояла видеокамера, которая записывала приём пациентов. Одна из пострадавших нашла видео со своего приёма на порносайте и обратилась в киберполицию. Полицейские нашли целый сборник с подобными видео.

Руководство онкодиспансера хочет разорвать договор аренды и пересмотреть форму договора с другими арендаторами, чтобы частично контролировать их деятельность.

Полиция пока не может найти конкретного человека, выложившего видео в интернет.

Как сообщает Думская, правоохранители установили всех причастных к установке камер и лиц, которые могли получить доступ к видеозаписям. Их пять-шесть человек. Вместе с тем лицо, которое собирало и распространяло информацию порнографического характера, пока не установлено. Им может оказаться хакер, никак не связанный с медиком.

На скриншотах с видео присутствуют не только пациентки, но и сам доктор, а также его сотрудники.

Фото: Думская