Киберполиция разоблачила одесского интернет-торговца опасным для жизни алкоголем

Киберполиция разоблачила Интернет-торговца опасным для жизни фальсифицированным алкоголем.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Фигурант в мессенджере продавал поддельные сигареты и ликёро-водочную продукцию, выдавая ее за известные торговые марки. Спирт, который находился в контрафактном алкоголе, оказался опасным для жизни здоровья людей.

Сотрудники киберполиции Одесской области вместе со следственным управлением финансовых расследований пресекли противоправную деятельность человека, который занимался реализацией такой продукции. Установлено, что к таким действиям причастен 39-летний одессит.

«Фигурант арендовал складское помещение, где фасовал и хранил поддельные табачные и ликёро-водочные изделия. Спирт, который он использовал в качестве сырья для изготовления алкогольных напитков, может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Правонарушитель продавал опасную продукцию через мессенджер. При этом поддельные товары выдавал за известные торговые марки», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, в его машине и в складском помещении. По результатам изъято более тысячи литров контрафактного алкоголя, табачные изделия, а также ноутбук, «черновые» записи и автомобиль правонарушителя.

В суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятую продукцию. Сейчас полицейские устанавливают происхождение контрафакта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту — лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведённой продукции, оборудования для её изготовления.

Следственные действия продолжаются.



Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года пограничники Одесского отряда совместно с УСБУ и прокуратурой Одесской области разоблачили в Овидиопольском районе организованную схему контрабандистов, промышлявших контрафактными сигаретами.

Фото и видео: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины