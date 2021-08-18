Терабайты детского порно обнаружила киберполиция у одесского семейного врача

Киберполиция Одесской области разоблачила и объявила подозрение в хранении детской порнографии семейному врачу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что во время проведения санкционированных мероприятий по месту жительства 59-летнего врача, жителя Одессы было обнаружено несколько терабайт порнографического контента, среди которых два десятка порнографических фотографий с несовершеннолетними.

«В рамках начатого по ч.1 ст.301-1 Уголовного кодекса Украины производства запрещённый контент полицейские изъяли для проведения судебно-искусствоведческой экспертизы. Фигуранту объявлено подозрение», — говорится в сообщении.

Любителю «порнушки» грозит наказание арестом на срок от трёх до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Досудебное расследование дела проводят следственное отделение полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под оперативным сопровождением сотрудников Управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ и под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в Беляевском районе Одесской области полицейские разоблачили супругов «педагогов», занимавшихся сексуальным насилием над малолетними детьми.

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