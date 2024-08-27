Макрон впервые прокомментировал арест владельца Telegram Павла Дурова во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в Х 26 августа, что гендиректора Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», – написал Макрон.

По его словам, Франция поддерживает свободу слова.

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется, – подчеркнул Макрон. – В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью».

Тем временем, Дурова допросили во Франции в рамках расследования, начатого по ряду обвинений, среди которых – соучастие в распространении и хранении порнографических изображений несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе (.pdf) парижской прокуратуры, опубликованном 26 августа, пишет издание ГОРДОН.

Всего в перечне 12 обвинений:

соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных транзакций организованной группой;

отказ передать правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования;

соучастие в хранении порноснимков несовершеннолетних;

соучастие в распространении такого контента;

соучастие в хранении, транспортировке и сбыте наркотиков;

соучастие в киберпреступлениях;

преступный сговор с целью совершения преступления, которое влечёт наказание в виде лишения свободы на пять и больше лет;

отмывание доходов, полученных в результате нарушений в составе преступной группы;

соучастие в организованном мошенничестве;

оказание криптологических услуг без сертификации такой деятельности;

импорт и поставки криптологического оборудования без предварительного декларирования.

Срок пребывания Дурова под стражей уже продлевался. Его могут содержать под арестом максимум до 28 августа «с учётом применимой процедуры в отношении преступлений, связанных с организованной преступностью, о которой говорилось выше», — сказано в релизе.

Одесса News информировала, что Telegram – это зашифрованный мессенджер, появившийся в 2013 году. Его запустил Дуров, до этого основавший российскую соцсеть «ВКонтакте», запрещённую сейчас в Украине.

24 августа 2024 года Дурова арестовали во Франции. 25 августа в Telegram заявили, что они соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, а «Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец ответственны за злоупотребление этой платформой», – говорится в заявлении.

Одесса News также сообщала, что в марте 2024 года компания Telegram получила от украинских властей перечень «потенциально проблемных» каналов. В декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины, а глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил в феврале 2024 года, что администрация Telegram отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.

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