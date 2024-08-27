Макрон впервые прокомментировал арест владельца Telegram Павла Дурова во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в Х 26 августа, что гендиректора Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».
«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», – написал Макрон.
По его словам, Франция поддерживает свободу слова.
«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется, – подчеркнул Макрон. – В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью».
Тем временем, Дурова допросили во Франции в рамках расследования, начатого по ряду обвинений, среди которых – соучастие в распространении и хранении порнографических изображений несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе (.pdf) парижской прокуратуры, опубликованном 26 августа, пишет издание ГОРДОН.
Всего в перечне 12 обвинений:
- соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных транзакций организованной группой;
- отказ передать правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования;
- соучастие в хранении порноснимков несовершеннолетних;
- соучастие в распространении такого контента;
- соучастие в хранении, транспортировке и сбыте наркотиков;
- соучастие в киберпреступлениях;
- преступный сговор с целью совершения преступления, которое влечёт наказание в виде лишения свободы на пять и больше лет;
- отмывание доходов, полученных в результате нарушений в составе преступной группы;
- соучастие в организованном мошенничестве;
- оказание криптологических услуг без сертификации такой деятельности;
- импорт и поставки криптологического оборудования без предварительного декларирования.
Срок пребывания Дурова под стражей уже продлевался. Его могут содержать под арестом максимум до 28 августа «с учётом применимой процедуры в отношении преступлений, связанных с организованной преступностью, о которой говорилось выше», — сказано в релизе.
Одесса News информировала, что Telegram – это зашифрованный мессенджер, появившийся в 2013 году. Его запустил Дуров, до этого основавший российскую соцсеть «ВКонтакте», запрещённую сейчас в Украине.
24 августа 2024 года Дурова арестовали во Франции. 25 августа в Telegram заявили, что они соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, а «Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец ответственны за злоупотребление этой платформой», – говорится в заявлении.
Одесса News также сообщала, что в марте 2024 года компания Telegram получила от украинских властей перечень «потенциально проблемных» каналов. В декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины, а глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил в феврале 2024 года, что администрация Telegram отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy