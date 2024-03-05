Telegram получил от украинской власти список «потенциально проблемных» каналов

Компания Telegram получила от украинских властей перечень «потенциально проблемных» каналов и теперь их анализирует.

Об этом представитель платформы Реми Вонг рассказал в комментарии NV, опубликованном 4 марта.

Вонг подчеркнул, что компания будет принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram.

Он не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие именно каналы входят в него.

В то же время Вонг отметил, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира, подчеркнув, что мессенджер специально был создан для защиты пользователей от российской слежки.

По его словам, приложения компании имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью документирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию.

Для справки. Telegram – многоплатформенный зашифрованный мессенджер, появившийся в 2013 году. Его запустил россиянин Павел Дуров, который до того основал ныне запрещённую в Украине соцсеть «ВКонтакте». В Минкульте сообщали в апреле 2023 года, что размышляют над «регулированием» Telegram.

По данным опроса USAID-Internews, Telegram оставался основной соцсетью для общения и потребления новостей в Украине в прошлом году.

В декабре Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины, а глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил в феврале 2024 года, что администрация Telegram отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.

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