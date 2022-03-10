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В Одессу из Марселя прибыл подарок городу — пожарная машина

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В Одессу прибыла очередная помощь из города-побратима Марсель — пожарная машина.

Ранее Марсель отправил в наш город три машины скорой помощи, как сообщала Одесса News.

По информации официального сайта города, мэр Одессы поблагодарил мэрию Марселя и всех причастных за такую поддержку, отметив, что это огромное подспорье для Одессы в военное время.

«Полученная нами пожарная машина оборудована мощным насосом и крайне эффективна при использовании в городских условиях», — подчеркнул Геннадий Труханов.

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