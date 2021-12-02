Полиция одесских громад получила новенькие автомобили и оружие

2 декабря в Одессе, на площади возле памятника Дюку де Ришелье, состоялись торжественные мероприятия по случаю вручения служебного автотранспорта полицейским офицерам громад и структурным подразделениям Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

На мероприятии присутствовало руководство Главного управления и структурных подразделений полиции Одесской области, ректор Одесского государственного университета внутренних дел, представители органов местной власти и самоуправления и объединённых территориальных общин Одесской области.

Новенькие автомобили и оружие вручили председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник ГУ НП в Одесской области Николай Семенишин.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Консультативная миссия Европейского союза в Украине поддержала одесских полицейских новым техническим оборудованием — бодикамерами, видеорегистраторами, планшетами, принтерами, ноутбуками и вебкамерами.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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