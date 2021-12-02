В Молдову с тульским самоваром: таможенники не позволили вывезти из Одессы раритет

Одесские таможенники обнаружили раритетный самовар конца XIX века, который пытался незаконно вывезти водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Молдову через пункт пропуска «Маяки-Паланка-Удобное».

Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни на своей странице в Facebook.

Отмечается, что нарушитель спрятал под водительским сиденьем сумку, в которой одесские таможенники нашли самовар.

«Антиквариат изготовлен прославленным Обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева в Туле не ранее 1898 года. На крышке самовара, который имеет форму полувазы, сохранились чёткие клейма и государственный герб. Право клеймения продукции гербом фабрика получила первой в империи среди производителей самоваров как высшую награду на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году», — говорится в сообщении.



По факту перемещения старинного самовара без декларирования и каких-либо разрешительных документов одесскими таможенниками в отношении водителя, гражданина Украины, составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины. Самовар будет передан на экспертизу, которая определит его культурную, историческую и материальную ценность.

Финальную точку в этом деле поставит суд. Вероятно, что уже скоро находка пополнит выставочные фонды одного из музейных учреждений Украины.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года одесские таможенники пресекли попытку вывоза из Украины большого количества культурных ценностей.

Фото: Одесская таможня/Facebook

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