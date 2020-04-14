Одесские таможенники перехватили крупную партию антиквариата

Одесские таможенники пресекли попытку вывоза из Украины большого количества культурных ценностей.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook таможня.
Инспекторы обнаружили большое количество предметов старины во время контроля пассажиров парома сообщением Черноморск – Батуми.
«Выявление стало возможным благодаря применению рентген-телевизионной техники «Rapiscan», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из двух чемоданов, принадлежащих гражданину Грузии, один был полностью заполнен предметами старины, имеющими признаки культурных ценностей, а в другой был наполнен антиквариатом вперемешку с личными вещами.
Среди обнаруженного – антикварная кухонная утварь из серебра и других металлов, монеты, часы, медальоны, статуэтки, бюсты венценосных особ, камни, кольца, предметы, имеющие признаки античных.
Гражданин, который пытался незаконно вывезти антиквариат из Украины, задержан.
Стоимость древностей, а также их принадлежность к культурным и историческим ценностям определит экспертиза, а затем суд.
Как сообщала Одесса News, пограничники в пункте пропуска “Одесский морской торговый порт” в машине, прибывшей из США, нашли коллекцию холодного оружия.
Фото: Facebook