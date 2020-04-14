Мэру Одессы сообщено ещё одно подозрение

Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщено ещё одно подозрение в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«14 апреля 2020 года заместителем генерального прокурора — руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении одесскому городскому голове в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год», — говорится в сообщении.

Так, следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене, в частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и т. п.

Отмечается, что общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.

Действия Труханова квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года.

В САП отметили, что ныне Высший антикоррупционный суд слушает ещё два дела по обвинению мэра Одессы.

В частности, одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы, другое — по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по в два раза завышенной стоимости.

Это второе дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщала Одесса News, коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда под председательством Виктора Панкулича во второй раз отложила судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора САП по делу о незаконной продаже одесского завода «Краян». Заседание перенесли на 30 апреля.