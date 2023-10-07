Приморский бульвар в Одессе будет открыт для пешеходов

В Одессе Приморский бульвар будет открыт для пешеходов.
Как отметил на своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов, решение согласовано с военными.
В настоящее время начались работы по демонтажу ограждений. Беспрепятственно прогуляться по бульвару одесситы и гости города смогут уже в ближайшие дни.
«Мы делаем всё, чтобы каждый имел возможность насладиться красотой Одессы. Однако, по-прежнему нужно соблюдать все правила безопасности и требования военных. Берегите себя и своих близких!» – сказал Геннадий Труханов.
Он также обнародовал видео, на котором техника убирает бетонные блоки, которыми более полутора лет назад был перекрыт проход на бульвар.
Фото: «Одесса»
Видео: Геннадий Труханов/Facebook
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