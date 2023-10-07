Приморский бульвар в Одессе будет открыт для пешеходов

В Одессе Приморский бульвар будет открыт для пешеходов.

Как отметил на своей странице в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов, решение согласовано с военными.

В настоящее время начались работы по демонтажу ограждений. Беспрепятственно прогуляться по бульвару одесситы и гости города смогут уже в ближайшие дни.

«Мы делаем всё, чтобы каждый имел возможность насладиться красотой Одессы. Однако, по-прежнему нужно соблюдать все правила безопасности и требования военных. Берегите себя и своих близких!» – сказал Геннадий Труханов.

Он также обнародовал видео, на котором техника убирает бетонные блоки, которыми более полутора лет назад был перекрыт проход на бульвар.



Для гостей Одессы. Приморский бульвар в Одессе начинается от Думской площади (где находится здание городского совета) и заканчивается у Воронцовского дворца. С бульвара можно выйти к морскому вокзалу Одесского торгового порта. К пассажирскому терминалу Одесского порта от бульвара спускается Потёмкинская лестница, сверху – известный памятник Дюку.

Фото: «Одесса»

Видео: Геннадий Труханов/Facebook

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