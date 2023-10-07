Одесский коллаборант проведёт 7 лет своей жизни в тюрьме

7 лет за решёткой проведет коллаборант, который по заказу РосТВ снимал постановочное интервью о мобилизации в Одессе.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура, при поддержке публичного обвинения которой суд признал жителя Одессы виновным в коллаборационной деятельности.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый совместно со своим приятелем – псевдожурналистом — по заказу российского пропагандистского телеканала «РЕН-ТВ» создали аудиовизуальное «произведение» с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе с постановочным интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

«Обвиняемый, выдавая себя за военкома, рассказывал, как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации. Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, коллаборанты получили от российских пропагандистов. Враждебная пропаганда транслировалась на российском государственном телеканале РЕН ТВ и в сети Интернет», — говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении второго фигуранта в скором времени будет направлен в суд.

Отмечается, что досудебное расследование проводило УСБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ.

Фото: СБУ в Одесской области, Одесская облпрокуратура

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