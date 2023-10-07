СБУ задержала в Одессе агента ФСБ из Приднестровья, вербовавшего сотрудницу СБУ

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что задержанный получил враждебную задачу – создать собственную агентурную сеть на юге Украины. Для этого фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, включая местных правоохранителей.

«Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия её согласия якобы на сотрудничество с врагом. По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку», — говорится в сообщении.

Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его «на горячем».

По данным следствия, этим агентом оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой ПМР. Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного России подразделения «внутренних войск Приднестровья». Затем фигурант получил «повышение» и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения «Эдельвейс» МВД России. Находясь в рядах российского спецназа, участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в «ПМР», где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком – представителями местного «мгб». Тогда он получил оперативный псевдоним «Скиф», прошёл инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению враждебных задач.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины. Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе.

Следователи Службы безопасности сообщили «Скифу» о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершённое в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Кроме того, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его «кураторов» по ФСБ.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Фото: СБУ в Одесской области

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