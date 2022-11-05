Мэр Одессы отправился в командировку в Италию: какова цель

Одесский городской голова Геннадий Труханов находится в командировке в Итальянской Республике.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в рамках официального визита запланированы переговоры с должностными лицами Муниципалитета города Рима о сотрудничестве и поддержке включения исторического центра города Одессы в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также подписание Договора о сотрудничестве между Одессой и Венецией.

4 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с мэром Рима г-ном Роберто Гуальтьери, — говорится в сообщении.

«Наши города близки по духу. А ещё римляне, как и все итальянцы, оказывают нам большую поддержку, в частности, по вопросу включения Одессы в ЮНЕСКО. Обсудили с господином Гуальтьери много вопросов, один из которых – проведение выставки EXPO-2030, где Рим и Одесса заявлены в качестве претендентов на проведение мероприятия. Мы полностью едины в том, что выставка должна пройти в Европе и базироваться на основе равноправия и солидарности. Благодарю Рим и его жителей за тёплый приём, искреннюю поддержку и веру в скорейшую победу Украины!» – отметил мэр Одессы по результатам встречи.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Геннадий Труханов посетил Париж, где лично подал официально номинационное досье «Исторический центр города-порта Одессы» на рассмотрение ЮНЕСКО с целью включения его в список Всемирного наследия.

Фото: «Одесса»

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