В Одессе готовят к открытию фронт-офис сервисного центра «Хаб Ветеран»

До 1 октября в Одессе будет открыт фронт-офис сервисного центра «Хаб Ветеран», который будет размещён на базе Центра предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2д. Территорию будущего центра посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, основная цель хаба – предоставление комплексных социальных услуг ветеранам.

«Хаб Ветеран» – это «точка входа». То есть возвращаясь домой, ветеран должен чётко знать, куда он может обратиться за любой помощью. Перечень услуг будет утверждён и опубликован в ближайшее время, чтобы всё было прозрачно», — сказала заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

Решение о создании коммунального учреждения «Сервисный центр Хаб Ветеран» было принято 19 июля 2023 года. Учреждение будет функционировать по принципу «равный – равному». Речь идёт о консультировании, организационной работе, представлении интересов и т.д.

Как сообщала Одесса News, Кабмин поддержал разработанный Минобороны проект постановления о внесении изменений в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

Фото: «Одесса»

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