Одесса получила три дыхательных станции для анестезии из Италии

Одесса получила три дыхательных станции для анестезии, оснащённых фильтрами и контурами для вентиляции лёгких пациента.

Это ещё одна гуманитарная помощь городу от Итальянской Республики, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что станции будут распределены между городскими больницами.

По словам Одесского городского головы Геннадия Труханова, это современное оборудование крайне необходимо при проведении операций.

«С первых дней полномасштабной войны Итальянская Республика оказывает Одессе всестороннюю помощь. В том числе – в медицинской сфере. Мы благодарны Италии за помощь. Верим в нашу победу и работаем дальше!», — сказал мэр.

«Италия всегда рядом с Одессой. Венеция, Рим, Генуя и сейчас город Триест, передавший эту помощь. Благодарен муниципалитету города и мэру, которые сделали всё возможное, чтобы Одесса получила это необходимое оборудование», — сказал Амбассадор Одессы в Итальянской Республике Аттилио Маллиани.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Одесса получила из Генуи (Италия) медицинское оборудование для протезирования и реабилитации бойцов после ранения.

Италия рассматривает участие в восстановлении населённых пунктов Одесской области, — сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по результатам встречи в июле 2023 года с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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