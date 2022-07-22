Италия примет участие в восстановлении населённых пунктов Одесской области

Италия рассматривает участие в восстановлении населённых пунктов Киевской, Одесской и Житомирской областей.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Теlegram по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо.

«Продолжаю рабочие встречи с дипломатами, чтобы ознакомить их с нашим планом восстановления Украины и обсудить возможное участие стран в этом процессе… Италия рассматривает участие в восстановлении городов и городков Киевщины, Одесчины и Житомирщины», – отметил Тимошенко.

Он информировал, что украинские власти имеют чёткий перечень объектов, где уже нужно начинать работы — речь идет о Fast Recovery plan. В первую очередь будут восстанавливать жилые дома – многоквартирные и частные, а также больницы, детсады и школы.

«У нас есть общий план восстановления Украины, а также региональные планы. Кроме того, предусмотрели, что заинтересованные страны могут участвовать в восстановлении конкретных объектов, например, школ», — отметил заместитель руководителя ОП.

Он также сообщил Послу об онлайн-платформе, где в ежедневном режиме обновляется информация о повреждённых объектах.

Кроме того, рассматривается сотрудничество украинских и итальянских городов, имеющих опыт партнёрских отношений, отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП поблагодарил собеседника за поддержку и заинтересованность в инициативах Украины.

Ранее сообщалось, что Офис Президента разработал Fast Recovery план для восстановления критически важной повреждённой инфраструктуры с общим бюджетом около $17,4 миллиарда.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Одесса получила из Генуи (Италия) медицинское оборудование для протезирования и реабилитации бойцов после ранения.

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