Куда пойти в Одессе на выходные 5-6 ноября

5-6 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

5 ноября в Парке им.Т.Г.Шевченко («Ракушка») концертная программа, посвящённая Дню инженерных войск и Дню ракетных войск и артиллерии Украины в поддержку наших славных воинов. Мероприятие проводится в рамках акции «С песней к победе». Организатор Коммунальное предприятие «Парки Одесса» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета. Начало в 15:00. Вход свободный.

5 ноября со сцены Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного прозвучат лучшие мировые хиты в исполнении симфонического оркестра Black Sea Orchestra. Вы услышите композиции из репертуара Adele, Beyonce, Billie Eilish, Lara Fabian и мегапопулярных Imagine Dragons, Metallica, Evanescence, OE (с соло на скрипке) и много других крутых хитов. Дирижёр оркестра: Олеся Пистова. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3. Стоимость билетов от 250 гривен.

5 ноября спектакль «Клуб одиноких сердец» в Одесском украинском театре — это трагифарс в стиле ретро о трёх совершенно разных, давних подругах, которые одна за другой преждевременно потеряли любимых мужчин, с которыми прожили чуть ли не всю свою жизнь. Как жить дальше, никто из них не знает, но каждая представляет это по-своему. Автор — популярный американский драматург и сценарист (автор сериала «Моя прекрасная няня») Айвон Менчелла. Спектакль в 2 действиях. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес театра: ул.Пастера, 15.

5 ноября на сцене Одесского областного театра кукол спектакль «Аладдин». Мюзикл для всей семьи — версия знаменитой восточной сказки о том, как бедный юноша Аладдин добивается руки дочери султана — красавицы Жасмин. Автор — Михаил Крупник (по мотивам арабской народной сказки). Режиссёр-постановщик — Владислав Кутуев. Продолжительность 55 минут. Стоимость билетов от 150 гривен. Начало в 11.00.

6 ноября в одесском Украинском театре им. В. Василько концерт с участием музыкантов театра под руководством Вадима Бессараба. Программа концерта объединяет в себе академические, фольклорные и джазовые произведения. Формат концерта «зритель на сцене» позволяет ощутить величие и магию театра, а также наблюдать, как рождается музыка. В программе прозвучат произведения для струнного квинтета, джазового квартета и смешанных ансамблей. Начало концерта в 15 часов. Билеты стоимостью от 200 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

6 ноября в 16.00 старинная волшебная сказка братьев Гримм «Белоснежка» особенно ярко и изысканно зазвучит в хореографии балетмейстеров-постановщиков Одесского театра оперы и балета Гарри Севояна и Янины Киселёвой. Живая, выразительная, жизнеутверждающая музыка в гармоничном сочетании с утончённым и одновременно понятным хореографическим текстом превращают балет в феерическое, увлекательное действо. Спектакль становится повествованием о дружбе и всепобеждающей силе добра, рассказанной языком танца. Премьерный просмотр спектакля. Балет в двух действиях. Билеты стоимостью от 100 до 400 гривен.

6 ноября матч 11 тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» – «Динамо» состоится на стадионе «Черноморец». Начало игры – в 15.00.

До 24 ноября в Городском саду Одессы фотовыставка The War Is Not Over Yet. Проект призван рассказать о тех, благодаря которым мир знает о войне, развязанной Россией против Украины. Речь идёт о журналистах и ​​журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения. Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками, борющимися за правду, рискующими собственной жизнью.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников

