Молодое дарование порадует одесситов своим творчеством на Рождество

Рождество — самое магическое время… В канун этого праздника по настоящему происходят удивительные чудеса. Одно из таких — ВОЛШЕБСТВО под РОЖДЕСТВО от Эдгара Винницкого.

От выступлений на пляжах до крупных залов — рядом с его поэзией — мурашки, что проще говоря — магия. Любой, кому посчастливилось побывать на выступлении юного гения — подтвердит это.

Молодому поэту Эдгару Винницкому авторитетные источники в сфере культуры уже пророчат места в рядах классиков. Своим искренним светом в форме поэзии и музыки ему с лёгкостью и простотой удаётся отправить зрителей в их самые потаённые уголки души и перезагрузить сознание. Старые шаблоны и установки — растворяются за один вечер и просыпается вдохновение! Это и есть ВОЛШЕБСТВО под РОЖДЕСТВО.

Какое начало года может быть более удачным, чем эта магия?

Цена билетов от 550 до 850 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 07 января, четверг, 20:00.

Место проведения: Еврейский культурный центр