Музбанда «Коммуна Люкс» сделает одесситам громко и весело 27 августа

И как вам это нравится? Уверенным променадом к нам шагает август, а с ним и главный концерт сезона: КОММУНА ЛЮКС в Зелёном Театре!

27 августа легендарный кооператив «Деньги Вперёд» в новом амплуа споёт Вам за всю Одессу-Маму.

Музыка из самого сердца южного города, объездив добрую половину земного шара, снова играет у себя дома!

Солнце, вода и медные трубы — и напевы с каждого углу вашего детства.

Приготовься к большому геволт! Банда семи сделает вам громко и весело!

А если не верите, пойдите и спросите!

Раз в тысячу лет — Коммуна Люкс — под сенью самого зелёного амфитеатра Одессы!

Приходите к 19 часам.

Стоимость билетов от 250 до 650 гривен. Их таки можно купить здесь.

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