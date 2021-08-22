В Одессе нашли ещё 23 расстрельные ямы с останками жертв репрессий НКВД

В Одессе в течение последней недели нашли ещё 23 расстрельные ямы с останками жертв массовых репрессий НКВД 1937-1941 годов.

В начале августа группа волонтёров обнаружила на месте бывшего спецобъекта НКВД, вблизи аэропорта, первые шесть ям, в которые палачи сбрасывали по ночам тысячи убитых граждан, сообщала Одесса News.

Теперь же, по информации историка-исследователя Александра Бабича, почти в каждой найденной яме человеческие останки.

«На 6-м километре Овидиопольского шоссе (бывший спецобъект НКВД) найдено (в течение августа — ред.) 29 расстрельных ям на всей северо-западной части участка. Кроме мест, где находятся кабели электроснабжения. Почти в каждой яме — наслоения человеческих останков», — отметил Бабич.

По его словам, после этого поисковая команда переехала в юго-западный сектор, где обнаружили немало кабелей, что осложняет работу поисковиков.

В то же время, отметил исследователь, есть основания предполагать, что расстрельные ямы находятся также «на территории соседней воинской части (это подтверждено показаниями и местонахождением открытых шурфов)».

Поисковая группа, в которую входит историк Бабич, только обнаруживает места тайных захоронений, фиксируя их границы и оценивая приблизительное количество останков жертв НКВД. Позднее к раскопкам и эксгумации приступят по решению суда судебные медики и другие специалисты в присутствии сотрудников полиции и прокуратуры.



Сейчас все находки нумеруются, протоколируются и складируются. Шурфы делаются с шагом 2,5 метра. Затем отрабатываются лопатой и щупом к материку. В первой яме были обнаружены череп, кости, обувь (калоши) 1937 года, монеты 1935 и 1937 годов. Останки находились на глубине 1 м 60 см. За раскопками на 6-м км Овидиопольской дороги наблюдают иностранные дипломаты.

Согласно архивным данным, в течение 1938-1941 годов «тройками» НКВД были вынесены приговоры о расстрелах 8 тысяч 633 человек.

Фото: Александр Бабич/Facebook

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