Одесский отель «Чёрное море» получил 3 «звёздочки»

Во время четырнадцатого заседания Комиссии по категоризации средств размещения Государственного агентства по развитию туризма в Украине, была рассмотрена заявка одесского отеля «Чёрное море», что на Ришельевской, 59.



Как сообщает это ведомство, гостиница получили категорию «3 звезды».

По информации Одесса News, в мае эта гостиница получила отказ в предоставлении категории «4 звезды» из-за неприспособленности гостиничной инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

На предыдущих заседаниях Комиссии по присвоению звёзд украинским отелям присвоена категория «пять звёзд» отелям «Premier Hotel Odesa», Maristella Marine Residence и «Отрада» (Одесса), «четыре звезды» отелям «Морской», «Apc Palace», «Alice Place», «Гагарин», «Чёрное море», «три звезды» — «Radisson Hotel City Centre Odessa», «Александровский», «Зенит», «Рациотель Маренеро Одесса», «Улисс», «ОК Одесса» и «Аркадия», а отель «Фиеста» из г. Белгород-Днестровский — «одну звезду».

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